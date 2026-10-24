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DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping, donde delincuentes llegaron en motos y con cascos

El robo ocurrió en una joyería dentro del shopping. La Policía informó que varios delincuentes llegaron en moto y con cascos, rompieron las vidrieras y robaron joyas y relojes.

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Cinco delincuentes que llegaron en moto entraron al shopping de Punta Carretas y asaltaron una joyería este sábado de mañana, antes de la hora 11.

Según supo Subrayado con personas que presenciaron lo ocurrido, los delincuentes entraron con los cascos puestos y a golpes rompieron varias vidrieras para los productos que allí se exhibían.

En el lugar quedaron los vidrios rotos y algunas cajas y soportes de las joyas y relojes robados.

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Varios policías trabajaron en el lugar y la zona quedó acordonada, mientras se realizaban las pericias en la joyería y se revisan las cámaras de seguridad del comercio y el shopping.

Informe de la Policía

Pasado el mediodía la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre lo sucedido y en un comunicado indicó que "personal de la Seccional 10 concurre al local comercial por llamado reportando que varias personas, que llegaron en motos y con cascos, ingresan a la joyería y efectúan el hurto de mercadería".

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que dos motos vinculadas a la rapiña fueron incautadas minutos después. Los delincuentes las dejaron en Capitán Antonio Pérez y Molles (foto abajo), en el Buceo. Luego escaparon en un auto.

La Policía agregó que "sin mediar palabras comienzan a romper vidrieras y sustraen joyas varias, de las cuales al momento no se estima el valor", dice el adelanto de la Jefatura, y destaca que "no se registran personas lesionadas".

"Personal policial de URPM, Seccional 10ma e investigaciones se despliegan en la zona en procura de los autores. Trabaja en el lugar Policía Científica", finaliza el comunicado primario de la Policía.

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