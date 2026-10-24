Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping, donde delincuentes llegaron en motos y con cascos

Cinco delincuentes que llegaron en moto entraron al shopping de Punta Carretas y asaltaron una joyería este sábado de mañana, antes de la hora 11.

Según supo Subrayado con personas que presenciaron lo ocurrido, los delincuentes entraron con los cascos puestos y a golpes rompieron varias vidrieras para los productos que allí se exhibían.

En el lugar quedaron los vidrios rotos y algunas cajas y soportes de las joyas y relojes robados.

Seguí leyendo "En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos

Varios policías trabajaron en el lugar y la zona quedó acordonada, mientras se realizaban las pericias en la joyería y se revisan las cámaras de seguridad del comercio y el shopping.

Informe de la Policía

Pasado el mediodía la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre lo sucedido y en un comunicado indicó que "personal de la Seccional 10 concurre al local comercial por llamado reportando que varias personas, que llegaron en motos y con cascos, ingresan a la joyería y efectúan el hurto de mercadería".

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que dos motos vinculadas a la rapiña fueron incautadas minutos después. Los delincuentes las dejaron en Capitán Antonio Pérez y Molles (foto abajo), en el Buceo. Luego escaparon en un auto.

La Policía agregó que "sin mediar palabras comienzan a romper vidrieras y sustraen joyas varias, de las cuales al momento no se estima el valor", dice el adelanto de la Jefatura, y destaca que "no se registran personas lesionadas".

"Personal policial de URPM, Seccional 10ma e investigaciones se despliegan en la zona en procura de los autores. Trabaja en el lugar Policía Científica", finaliza el comunicado primario de la Policía.