Caso Camila Rodríguez: "Una situación que era de enorme riesgo", dijo el fiscal que lleva la investigación

El fiscal Joaquín Suárez, de Paysandú, es quien está a cargo de la investigación por el caso Camila Rodríguez, la adolescente de 15 años que estuvo desaparecida y que fue encontrada en Argentina, con un hombre de 37 años que la trasladó de forma ilegal. Una situación descrita como "de enorme riesgo", señaló el fiscal.

Destacó la coordinación con la Fiscalía de Concepción del Uruguay, por la cooperación en el caso que permitió dar con el paradero de estas dos personas.

"Ahora arranca una nueva etapa" para investigar las circunstancias del traslado ilegal a Argentina, indicó. El fiscal espera por la extradición del detenido y pidió respetar la intimidad de la adolescente y su familia para evitar la revictimización.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía acompaña a la familia de Camila y prepara "las distintas etapas probatorias, sobre todo de contar con la declaración de la adolescente".

Respecto a la investigación que permitió dar con Camila, el fiscal señaló que conocer el vínculo entre el hombre y el núcleo familiar fue clave. "A partir de allí fuimos desenredando la madeja que permitió la individualización del mismo", dijo.

"El sábado, en horas de la noche, madrugada, ya cuando reunimos una serie de elementos de convicción de que estábamos ante una situación de enormes riesgos y de estas características, fue que se redactó y se solicitó (...) la detención no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con una solicitud concreta que se llama de alerta tipo rojo de Interpol", detalló.

La Fiscalía remarcó que es una investigación abierta, en la que no descartan "la participación de ningún tipo de persona, de ningún tipo de terceros".

"Una de las líneas de investigación es si había un contacto previo, cómo se dio ese tipo de contacto. En ese caso va a ser vital la prueba digital que ya se está analizando, por lo tanto, preferimos no adelantarnos al respecto", respondió el fiscal Suárez sobre si el contacto entre adulto y adolescente pudo entablarse a través de un juego en línea.