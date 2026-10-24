Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico

La moto robada al joven de 18 años en Toledo Chico fue hallada luego incendiada. Foto: Subrayado.

Tras varios allanamientos realizados este sábado, dos adolescentes de 16 y 15 años fueron detenidos como sospechosos de participar del homicidio de un joven de 18 años el martes 20 de noche, cerca de Toledo Chico, al norte de Montevideo, cerca de Canelones.

Ya en la tarde de este sábado ambos fueron imputados ante la Justicia por "la presunta comisión de una infracción gravísima, prevista en la ley penal como un delito de homicidio muy especialmente agravado", dice el informe oficial al que accedió Subrayado.

Como medida cautelar se dispuso la internación de los adolescentes en dependencia del Inisa por 150 días (hasta el día 22 de marzo de 2027) mientras sigue la investigación.

Seguí leyendo Dos adolescentes y un hombre condenados tras operativo en Maldonado; se recuperaron 11 motos

El homicidio ocurrió en Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, y la Policía lo investiga como consecuencia de una rapiña. Los delincuentes le robaron la moto, que luego dejaron abandonada y la prendieron fuego (foto principal).

Según información del Ministerio del Interior, las tareas de inteligencia e investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos determinaron que la moto robada había sido incendiada en la zona de Manga.

Los investigadores lograron identificar a dos adolescentes, de 16 y 15 años, como presuntos participantes en el homicidio, y este sábado, durante varios allanamientos, fueron ubicados y detenidos.

Un fiscal de adolescentes dispuso que ambos menores permanezcan detenidos y sean conducidos en las próximas horas a declarar.

El cruce de Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, donde ocurrió la rapiña y homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.