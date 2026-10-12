Un incendio arrasa el mercado cubierto más antiguo de París, que existía desde el 1615

Un incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París, un popular lugar de comida callejera que lleva el nombre de unos huérfanos vestidos de rojo, informaron las autoridades el lunes.

El Marché Couvert des Enfants Rouges, en el céntrico barrio del Marais, existe desde 1615 y toma su nombre de los atuendos rojos que llevaban los huérfanos en un hospital cercano al mercado hasta 1772.

La revista Food & Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de otros sitios gastronómicos en Londres, Bangkok, la ciudad francesa de Lyon y Ciudad de México.

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El incendio, cuya causa todavía se desconoce, tuvo lugar en la madrugada del lunes, y los bomberos tardaron unas dos horas en controlarlo, informó el ayuntamiento.

"Todo el mercado quedó destruido por las llamas. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, los edificios adyacentes sólo resultaron ligeramente dañados", declaró el alcalde de la ciudad, Emmanuel Grégoire.

Una mujer bombera "resultó herida levemente", añadió.

"Todos los puestos se quemaron", es decir, 1.000 m2, precisó el teniente coronel Pierre de Bouvier en las primeras horas de la mañana.

Durante el día, vecinos, turistas y comerciantes acudieron a este conocido lugar, muy popular entre los parisinos.

En la entrada del recinto, las dos puertas de hierro emblemáticas del mercado, con la inscripción "Marché des Enfants Rouges", seguían prácticamente intactas, constató una periodista de AFP. Pero el asfalto a sus pies estaba todo carbonizado.

"Son años de trabajo que se hacen trizas", lamentó Florian Warth, comerciante de este mercado.

En total, unos 17 comercios habrían quedado arrasados por las llamas.

"Vamos a trabajar rápidamente en una reubicación provisional de los comerciantes del mercado de los Enfants Rouges en otra zona para que puedan retomar sus actividades lo antes posible", prometió Grégoire.

FUENTE: AFP