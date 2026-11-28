Hinchas de Estudiantes en el estadio Centenario. Foto: Ministerio del Interior.

Hinchas de Palmeiras en el estadio Centenario. Foto: Ministerio del Interior.

Hinchas de Palmeiras y Estudiantes llegan al estadio Centenario. Foto: FocoUy

Los hinchas de Palmeiras colmaron avenida Italia frente al estadio Centenario y de a miles fueron ingresando a la zona de exclusión donde son revisados y controlados por la Policía.

Lo mismo ocurre del otro lado del Centenario, en los accesos a la Ámsterdam, con los hinchas de Estudiantes de La Plata.

El despliegue de seguridad que realiza el Ministerio del Interior reúne a varias reparticiones de la Policía, con asistencia desde el aire y un despliegue en tierra con 1.930 efectivos.

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Para llegar al estadio hay que pasar varios controles policiales donde se hace una revisión y control de las entradas.

Solo así acceden a la zona de exclusión que rodea el estadio y el parque Batlle, tras una gran valla de metal levantada en el perímetro.

La previa

En la previa al partido, miles de hinchas coparon las calles de Montevideo con dos puntos centrales.

Los hinchas de Estudiantes se reunieron en el parque Rodó, la rambla frente al Club de Golf y la playa Ramírez.

En tanto que muchos hinchas de Palmeiras coparon el Mercado del Puerto a la hora del almuerzo.