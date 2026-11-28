Hinchas de Palmeiras en el Mercado de Puerto y de Estudiantes en la playa. Fotos: Eduardo Castro, Subrayado.

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata comienza hoy a la hora 17 en el estadio Centenario.

El operativo de seguridad y de tránsito comenzó hace varios días pero tiene por estas horas su punto más alto, con una afectación total en los alrededores del Centenario, donde el tránsito se volverá cada vez más complicado hacia la tarde, con una amplia zona de exclusión y cortes de calle en numerosas esquinas de la zona.

El mapa de la zona de exclusión y los cortes de calle que publicó la Intendencia de Montevideo:

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Además, el Ministerio del Interior definió dos zona de concentración para hinchas de Estudiantes y de Palmeiras.

Los argentinos se reunirán en la rambla frente al club de Golf, en Montevideo, mientras que los brasileños lo harán en el parque Roosevelt, en Canelones.

Esos serán los puntos de encuentro de ambas hinchadas y desde allí partirán en caravana, escoltados por la Policía e inspectores de tránsito, hacia el estadio Centenario.

El operativo de seguridad comenzó hace varios días con más de 1900 policías destinados directamente a las tareas vigilancia y control por la final de la Libertadores.

Las puertas del estadio abren a la hora 13: