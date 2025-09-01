RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMINO OMBÚ Y CAMINO REPETTO

Un imputado y una detenida por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Manga

La pareja había sido identificada por detectives del Departamento de Homicidios. El hombre y la mujer se entregaron al saberse buscados por la Policía.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.

Hay un hombre imputado y una mujer detenida por el crimen de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado en un descampado en la zona de Manga.

Fue el pasado miércoles que un taxista pasaba por Camino Ombú y Camino Repetto cuando, al costado del camino, vio el cuerpo de una persona quemada. Enseguida, llamó a la Policía.

Personal del Departamento de Homicidios concurrió a la escena y corroboró que se trataba del cuerpo de un hombre que estaba parcialmente quemado. Lo primero en el caso fue identificar a la víctima y luego también determinar cómo había sido asesinada.

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.
Un brasileño de 22 años enviado a 11 años de prisión por haber matado a un uruguayo en Rivera

A los dos días del hallazgo, detectives de Homicidios ya sabían quién era, cómo había sido asesinado y quiénes serían los autores. La víctima fue identificada como un hombre de 33 años poseedor de antecedentes penales por rapiña y hurto. Y los sospechosos de haberlo matado eran un hombre y una mujer de acuerdo a la investigación. Le habían dado una puñalada en la cabeza.

El pasado viernes, la Policía realizó varios allanamientos en procura de detener a los sospechosos, pero no fueron ubicados. Al saberse buscados, finalmente el hombre y la mujer se entregaron. El hombre, de 41 años y poseedor de un antecedente por porte y tenencia de armas, lo hizo el fin de semana y fue imputado a pedido del equipo fiscal de Homicidios de segundo turno por ser el presunto autor de un delito de homicidio. Fue enviado a prisión preventiva a la espera del juicio por 180 días.

La mujer, en tanto, de 24 años se entregó, quedó detenida y a disposición de Fiscalía.

