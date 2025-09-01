Un imputado y una detenida por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Manga

Hay un hombre imputado y una mujer detenida por el crimen de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado en un descampado en la zona de Manga .

Fue el pasado miércoles que un taxista pasaba por Camino Ombú y Camino Repetto cuando, al costado del camino, vio el cuerpo de una persona quemada. Enseguida, llamó a la Policía.

Personal del Departamento de Homicidios concurrió a la escena y corroboró que se trataba del cuerpo de un hombre que estaba parcialmente quemado. Lo primero en el caso fue identificar a la víctima y luego también determinar cómo había sido asesinada.

A los dos días del hallazgo, detectives de Homicidios ya sabían quién era, cómo había sido asesinado y quiénes serían los autores. La víctima fue identificada como un hombre de 33 años poseedor de antecedentes penales por rapiña y hurto. Y los sospechosos de haberlo matado eran un hombre y una mujer de acuerdo a la investigación. Le habían dado una puñalada en la cabeza.

El pasado viernes, la Policía realizó varios allanamientos en procura de detener a los sospechosos, pero no fueron ubicados. Al saberse buscados, finalmente el hombre y la mujer se entregaron. El hombre, de 41 años y poseedor de un antecedente por porte y tenencia de armas, lo hizo el fin de semana y fue imputado a pedido del equipo fiscal de Homicidios de segundo turno por ser el presunto autor de un delito de homicidio. Fue enviado a prisión preventiva a la espera del juicio por 180 días.

La mujer, en tanto, de 24 años se entregó, quedó detenida y a disposición de Fiscalía.