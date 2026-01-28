La Justicia imputó a un hombre de 33 años por un delito de copamiento en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio, y dispuso su prisión preventiva por 120 días. El imputado no tiene antecedentes penales.
Un imputado por el copamiento a una familia en Melilla; el auto robado fue encontrado tras allanamiento
El copamiento ocurrió en la madrugada de lunes. Dos delincuentes armados irrumpieron en una casa, redujeron a una familia y se llevaron dinero y un auto.
El copamiento ocurrió a las dos de la madrugada del lunes en una casa de Camino Las Chircas y La Redención, en Melilla, Montevideo. Dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en la vivienda y, mediante amenazas con armas de fuego, exigieron dinero a las víctimas.
En el lugar se encontraban el propietario, Nelson, de 54 años, su esposa y su nieto de 13 años. El dueño de casa dijo a Subrayado que uno de los delincuentes lo despertó apuntándolo con un arma, mientras el otro redujo a su esposa, a quien llevó al baño y ató. Los copadores golpearon a la víctima y se llevaron una suma cercana a los $120 mil, además de celulares y las llaves del auto de la familia, un Nissan Tida, con el que escaparon. También intentaron robar electrodomésticos, pero no pudieron.
Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima
La Policía hizo un allanamiento el lunes en el barrio Maracaná donde halló el auto robado y detuvo a uno de los sospechosos, quien ahora fue imputado. Además del auto, fueron incautados la libreta de propiedad del vehículo, un celular, $2.000, un casquillo calibre 32 y una moto presuntamente robada.
La investigación continúa y la Policía busca a, al menos, una persona más, que estuvo implicada en el crimen.
