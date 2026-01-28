Un imputado por el copamiento a una familia en Melilla; el auto robado fue encontrado tras allanamiento

Foto: Subrayado. Una de las víctimas dio su testimonio sobre el copamiento que sufrió.

La Justicia imputó a un hombre de 33 años por un delito de copamiento en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio, y dispuso su prisión preventiva por 120 días. El imputado no tiene antecedentes penales.

El copamiento ocurrió a las dos de la madrugada del lunes en una casa de Camino Las Chircas y La Redención, en Melilla, Montevideo. Dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en la vivienda y, mediante amenazas con armas de fuego, exigieron dinero a las víctimas.

En el lugar se encontraban el propietario, Nelson, de 54 años, su esposa y su nieto de 13 años. El dueño de casa dijo a Subrayado que uno de los delincuentes lo despertó apuntándolo con un arma, mientras el otro redujo a su esposa, a quien llevó al baño y ató. Los copadores golpearon a la víctima y se llevaron una suma cercana a los $120 mil, además de celulares y las llaves del auto de la familia, un Nissan Tida, con el que escaparon. También intentaron robar electrodomésticos, pero no pudieron.

VICTIMA COPAMIENTO La Policía hizo un allanamiento el lunes en el barrio Maracaná donde halló el auto robado y detuvo a uno de los sospechosos, quien ahora fue imputado. Además del auto, fueron incautados la libreta de propiedad del vehículo, un celular, $2.000, un casquillo calibre 32 y una moto presuntamente robada. La investigación continúa y la Policía busca a, al menos, una persona más, que estuvo implicada en el crimen.

