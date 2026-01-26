RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Los delincuentes ingresaron a la casa sobre las 2:00 de la madrugada, se llevaron dinero, el auto de la familia y los dejaron maniatados.

victima-copamiento

Delincuentes coparon una casa en Melilla, en la madrugada de este lunes. El dueño de casa, Nelson, de 54 años, se despertó con un hombre apuntándolo con un arma y pidiéndole dinero. Hay un detenido.

"Estaba durmiendo, las 2 de la mañana serían, y me encuentro que salta uno arriba mío en la cama, con un revólver, me pega en la cabeza, y que era un asalto, que estaba entregado. Eran dos. Uno se lleva a mi señora para el baño, la ata, y otro queda conmigo, me tiran al piso, y pegándome en todo momento, que querían la plata, que estaba entregado", narró la víctima.

A la hora del copamiento, además de él y su esposa, estaba su nieto de 13 años.

madre del motociclista embestido por negro: el ministro le pidio disculpas por el choque y se puso verbalmente a las ordenes
Seguí leyendo

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"

Nelson tenía 120 mil pesos en la casa. Los delincuentes, que habían llegado en moto, se llevaron el dinero, su auto, celulares e intentaron robarse electrodomésticos, que no pudieron retirar y en los que dejaron huellas.

"Yo tenía unos ahorros en casa. Se ve que buscan o sabían el lugar en el que estaba el dinero. Encuentran el dinero uno de ellos que estaba conmigo. Me atan, me ponen una capucha en la cabeza, se van", agregó.

En el predio encontraron dos cascos. En un monte cercano.

El auto fue encontrado por la Policía en el barrio Maracaná, donde hicieron un allanamiento. Además, detuvieron a un hombre de 33 años sin antecedentes penales y que es investigado. Buscan a dos personas más.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario