Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Delincuentes coparon una casa en Melilla , en la madrugada de este lunes. El dueño de casa, Nelson, de 54 años, se despertó con un hombre apuntándolo con un arma y pidiéndole dinero. Hay un detenido.

"Estaba durmiendo, las 2 de la mañana serían, y me encuentro que salta uno arriba mío en la cama, con un revólver, me pega en la cabeza, y que era un asalto, que estaba entregado. Eran dos. Uno se lleva a mi señora para el baño, la ata, y otro queda conmigo, me tiran al piso, y pegándome en todo momento, que querían la plata, que estaba entregado", narró la víctima.

A la hora del copamiento , además de él y su esposa, estaba su nieto de 13 años.

Nelson tenía 120 mil pesos en la casa. Los delincuentes, que habían llegado en moto, se llevaron el dinero, su auto, celulares e intentaron robarse electrodomésticos, que no pudieron retirar y en los que dejaron huellas.

"Yo tenía unos ahorros en casa. Se ve que buscan o sabían el lugar en el que estaba el dinero. Encuentran el dinero uno de ellos que estaba conmigo. Me atan, me ponen una capucha en la cabeza, se van", agregó.

En el predio encontraron dos cascos. En un monte cercano.

El auto fue encontrado por la Policía en el barrio Maracaná, donde hicieron un allanamiento. Además, detuvieron a un hombre de 33 años sin antecedentes penales y que es investigado. Buscan a dos personas más.