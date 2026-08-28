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Un hombre y una mujer murieron en un incendio en una vivienda del barrio 40 Semanas

El fuego se inició en una casa precaria, construida con chapas, donde se encontraban las víctimas, quienes aún no fueron identificadas.

El fuego se inició en una casa construida con chapas donde se encontraban las víctimas.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Dos personas murieron en la mañana de este viernes en un incendio en el barrio 40 Semanas, Montevideo. De momento, las víctimas no fueron identificadas; fuentes consultadas señalaron que se trata de un hombre y una mujer.

El incendio ocurrió "entre las cuatro y las cinco" de la mañana, dijo a Subrayado Solange, una vecina. Señaló que las víctimas se habían mudado hacía poco y que no las conocía.

El fuego se inició en una casa precaria, construida con chapas, donde se encontraban las víctimas.

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"(Vimos) el fuego y unos vecinos ayudando a apagar. No llegaron a venir los bomberos. Los vecinos apagaron (el fuego) sobre la casita de material para que no agarrara a los otros vecinos".

A primera hora de la tarde, se aguardaba por la presencia de Policía Científica para hacer las pericias correspondientes.

La zona también es lindera al barrio Lavalleja Sur.

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