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Famosos llegan de Argentina para despedir a Ruben Rada: Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta, entre otros

Músicos, actores y referentes de la cultura de Argentina viajan a Montevideo este jueves para despedir a Ruben Rada. El velatorio comienza a la hora 14 en el Palacio Legislativo.

Ruben Rada. Foto: archivo.

Ruben Rada. Foto: archivo.

El velatorio de Ruben Rada comienza a la hora 14 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y varios músicos, actores y referentes de la cultura Argentina viajan a Montevideo por estas horas para participar de la despedida a Ruben Rada, fallecido el miércoles a los 83 años de edad.

Según supo Subrayado, algunos de los que están viajando por estas horas son Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, Dante Espineta y León Gieco.

Se espera que muchos más viajen desde Argentina y Brasil para despedir a quien fue un referente de la música de Latinoamérica, embajador mundial del candombe uruguayo y amigo de muchísimos músicos de la región y el mundo.

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Este fue el mensaje de Daniela Mercury, desde Brasil:

“El Negro, el Rey de Uruguay, el Rey de nuestro corazón. Uno de los músicos más importantes del mundo, y sin duda el de mejor humor. El gran amigo de la pareja Mercury en América Latina. El hombre del candombe, mi inspiración de vida y quien mejor dominaba el swing”, escribió la artista brasileña.

Y agregó: “Rada, no era el momento, no lo esperábamos. Qué tristeza tan enorme; ya te extraño profundamente. Qué bueno haberte visto este año. Nuestro abrazo más fuerte para Patricia y para todos tus amados hijos; tienen familia en Brasil. Siempre y PARA SIEMPRE. Te amo, Rubén Rada”.

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