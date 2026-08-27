El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas hasta las 18 horas.

El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia rige para las siguientes localidades:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Rocha: Cebollatí.

Tacuarembó: Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, Las Toscas y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara. En tanto, rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para las siguientes localidades: Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Durazno: Carmen, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Las Flores y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, La Pedrera, Paso Bonilla, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres : Maria Albina y Valentines.

Temas de la nota advertencia

Tormentas fuertes