Interior destina más de 600 policías en el operativo de seguridad para el clásico Peñarol-Nacional del domingo

Más de 600 policías participarán del operativo por el partido entre Peñarol y Nacional, que se jugará este domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo.

El operativo comenzó este viernes con patrullajes preventivos en los alrededores del Estadio Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, además de las sedes sociales y ciudades deportivas de ambos clubes, señaló el Ministerio del Interior.

También habrá controles e inspecciones en ómnibus del transporte urbano y suburbano, anunció.

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La Guardia Republicana, con equipos K9, y efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo realizarán controles e inspecciones de máxima seguridad en el Campeón del Siglo para detectar elementos no autorizados.

El domingo, el operativo comenzará a las 11:30 con patrullajes y controles preventivos.

Participarán 618 efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, Guardia Republicana, Policía Caminera, Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado, entre otras dependencias.

El partido comenzará a las 15:30 y será únicamente con hinchada de Peñarol. Las puertas del estadio abrirán a las 12:30.

La Policía realizará registros a quienes ingresen y controles de espirometría. Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones.

Lo que se permite ingresar

Se permitirá el ingreso de:

Radios portátiles con pilas AA o AAA.

Bombos, tambores y redoblantes con lonja transparente, sujetos a control y registro.

Termo y mate.

Botellas plásticas de hasta 600 mililitros.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.

Elementos prohibidos

No se permitirá ingresar con: