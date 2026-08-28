Más de 600 policías participarán del operativo por el partido entre Peñarol y Nacional, que se jugará este domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo.
Interior destina más de 600 policías en el operativo de seguridad para el clásico Peñarol-Nacional del domingo
El partido comenzará a las 15:30 y será únicamente con hinchada de Peñarol. Las puertas del estadio abrirán a las 12:30.
El operativo comenzó este viernes con patrullajes preventivos en los alrededores del Estadio Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, además de las sedes sociales y ciudades deportivas de ambos clubes, señaló el Ministerio del Interior.
También habrá controles e inspecciones en ómnibus del transporte urbano y suburbano, anunció.
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La Guardia Republicana, con equipos K9, y efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo realizarán controles e inspecciones de máxima seguridad en el Campeón del Siglo para detectar elementos no autorizados.
El domingo, el operativo comenzará a las 11:30 con patrullajes y controles preventivos.
Participarán 618 efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, Guardia Republicana, Policía Caminera, Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado, entre otras dependencias.
El partido comenzará a las 15:30 y será únicamente con hinchada de Peñarol. Las puertas del estadio abrirán a las 12:30.
La Policía realizará registros a quienes ingresen y controles de espirometría. Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones.
Lo que se permite ingresar
Se permitirá el ingreso de:
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Radios portátiles con pilas AA o AAA.
Bombos, tambores y redoblantes con lonja transparente, sujetos a control y registro.
Termo y mate.
Botellas plásticas de hasta 600 mililitros.
Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.
Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.
Elementos prohibidos
No se permitirá ingresar con:
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Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.
Bebidas alcohólicas.
Elementos ofensivos.
Objetos que puedan utilizarse como armas, causar lesiones o ser lanzados como proyectiles.
Material racista, xenófobo o político que pueda incitar a la violencia.
Objetos que aumenten el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.
Animales, salvo los de asistencia para personas con discapacidad.
Papel picado o rollos de papel.
Paraguas, con o sin punta.
Textiles de más de 2 metros por 1,5 metros.
Envases rígidos.
Silbatos.
Objetos que puedan utilizarse para ocultar el rostro.
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