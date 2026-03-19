Un hombre y una mujer fueron condenados por proxenetismo y lavado de activos en caso que detectó 60 víctimas

Un hombre y una mujer fueron condenados por proxenetismo y lavado de activos en el marco de una investigación que detectó más de 60 víctimas que eran explotadas sexualmente en dos whiskerías de Montevideo.

En el caso del hombre, la condena es a cinco años de cárcel, por los delitos continuados de proxenetismo, suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso y lavado de activos. La mujer, por su parte, debe cumplir un año de cárcel más un año de libertad a prueba por delito continuado de proxenetismo en modalidad de reclutamiento y lavado de activos.

El Operativo India está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6ºTurno en coordinación con la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y enmarcada en la operación internacional Liberterra III de Interpol.

"Durante la investigación, los efectivos identificaron múltiples indicadores de trata y explotación sexual, entre ellos privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, multas abusivas, coacción, maltrato y condiciones de alojamiento supeditadas al ejercicio del trabajo sexual. Asimismo, se constató el suministro de estupefacientes y que dos locales nocturnos funcionaban bajo la administración de los indagados. En total, se detectaron más de 60 posibles víctimas", señala el Ministerio del Interior.

Con el dinero obtenido de forma ilícita los delincuentes compraban bienes. Fueron decomisados dos vehículos y un inmueble en Carrasco (que los proxenetas habían puesto a la venta por 1.300 mil dólares), así como dinero en pesos y dólares que van a la Junta Nacional de Drogas.