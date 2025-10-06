RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY DOS INFORMES CONTRAPUESTOS

Corte Electoral resuelve esta tarde si suspende o no la ciudadanía del intendente Guillermo Besozzi

Los ministros de la Corte Electoral resolverán si suspenden la ciudadanía de Guillermo Besozzi, imputado por varios delitos contra la administración pública en Soriano. Hay dos informes contrapuestos.

guillermo-besozzi-nota-subra

Los ministros de la Corte Electoral están citados para la hora 14 a una reunión formal en la que resolverán si le quitan o no la ciudadanía al intendente de Soriano Guillermo Besozzi, imputado en marzo por delitos de peculado, tráfico de influencia, cohecho simple, y cohecho calificado, en un caso que investiga maniobras contra la administración pública en Soriano.

Según confirmó Subrayado este lunes de mañana, los ministros tienen dos informes contrapuestos para evaluar: uno, aprobado en mayoría, indica que Besozzi debe mantener la ciudadanía; y el otro, que llega en minoría, sostiene que se debe quitar la calidad de ciudadano al intendente.

En este caso, si se le quita la ciudadanía, Besozzi debe renunciar como intendente de Soriano.

Pero de acuerdo a la información primaria, hay mayoría para mantener la ciudadanía de Besozzi en el entendido que no recibió una condena firme, sino que su caso está en pleno proceso de investigación previo al juicio, y que por el momento solo fue imputado.

La suspensión de la ciudadanía se debe dar (sostiene el informe en mayoría) cuando se confirma una condena de penitenciaría.

Besozzi aseguró el sábado que aguarda "con mucha tranquilidad de conciencia" la resolución de la Corte Electoral y advirtió: "Si de aquí en más a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, que a alguien se le ocurriera armar u orquestar algo y denunciar, se le podría sacar inmediatamente".

