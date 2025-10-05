RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL

Imputaron por omisión de asistencia al conductor que protagonizó siniestro fatal en San Carlos

El joven de 21 años fue imputado por la presunta comisión de un delito de omisión de asistencia; como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario total por el plazo de 120 días.

patrullero-homicidio-san-carlos-policia

Imputaron al conductor que protagonizó siniestro de tránsito que le costó la vida a una joven de 20 años en la ciudad de San Carlos.

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en las últimas horas en en el cruce de las calles Pedro Loustane y Alejo Fernández Chávez.

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en las últimas horas en en el cruce de las calles Pedro Loustane y Alejo Fernández Chávez.

policia tiene avances significativos para identificar a los responsables y los motivos de los tres homicidios en casabo
Policía tiene "avances significativos para identificar a los responsables y los motivos" de los tres homicidios en Casabó

Dos mujeres, de 20 y 24 años, circulaban en moto cuando en determinado momento se produjo el impacto fatal. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero posteriormente regresó.

Cuando los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona III de Maldonado llegaron al lugar constataron que las ocupantes de la moto requerían atención médica.

Unidades de emergencia móvil atendieron a las víctimas. La joven de 20 años recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los médicos no pudieron salvarle la vida, determinando su muerte.

Por su parte, la mujer de 24 años resultó con heridas en su pierna derecha y fue trasladada a un centro asistencial.

El conductor del auto no presentó lesiones.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar. El caso está a cargo de la Fiscalía de 1º Turno de Maldonado.

