RIGE HASTA LA HORA 18:45

Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?

La doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes rige hasta la hora 18:45.

tormenta-costa-este-tiempo

Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Las principales localidades comprendidas en la advertencia naranja son:

Artigas: Todo el departamento.

Rivera: Masoller.

Salto: Belén y Sarandí de Arapey.

Las principales localidades comprendidas en la advertencia amarilla son:

Rivera: Lagos del Norte, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá y Paso del Cerro.

