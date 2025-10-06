Partido Colorado plantea cambios al presupuesto en 8 áreas y solo si son considerados votarán el proyecto en general

El Partido Colorado resolvió presentar a la comisión de hacienda y presupuesto de Diputados una lista con cambios al proyecto de ley en ocho áreas que considera claves, y condiciona la votación de la ley en general a que esas modificaciones sean consideradas.

Este lunes la comisión comenzará a votar el proyecto de ley de presupuesto, y si los planteos del Partido Colorado son aceptados e incorporados de alguna forma al texto final, entonces cabe la posibilidad de que el jueves, en el plenario de la Cámara, sus diputados levanten la mano para votar en general el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025-2030.

Esta fue la definición que adoptó la bancada de legisladores del Partido Colorado, que de plano adelantó su negativa a votar la creación de nuevos impuestos, y propone reasignar recursos para educación y seguridad, entre otros temas.

Sobre esta base, el Partido Colorado no votará en comisión el proyecto de ley en general, quedando sí la posibilidad de acompañar los artículos con los que ya está de acuerdo.

Esta posición difiere de la que adoptó el Partido Nacional, que anunció hace semanas que votará el proyecto de presupuesto en general, como forma de asegurarle al gobierno que tenga un presupuesto propio y que no deba gestionar con los mismos recursos de la administración anterior.

A partir de esa definición, los blancos votarán los artículos con los que están de acuerdo y plantearán modificaciones en aquellos que rechaza, en particular los vinculados a nuevos impuestos y recursos para educación y seguridad, los mismos temas donde el Partido Colorado expresó reparos y planteó alternativas.