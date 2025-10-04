Un hombre de 57 años sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en la piscina del centro deportivo Cedemcar de San Carlos. Personas que estaban a su alrededor identificaron la situación y alertaron al guardavidas que estaba de guardia en el lugar.
Un hombre sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en piscina de San Carlos y fue reanimado por guardavidas
El hecho ocurrió en la noche del viernes en el Cedemcar. El director del centro deportivo Carlos Curbelo destacó la importancia de los cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La víctima fue retirada del agua y de inmediato procedieron a realizarle tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre fue desfibrilado en dos oportunidades hasta que llegó un equipo de emergencia médica, que lo tuvo que desfibrilar dos veces más.
El paciente se encuentra estable en el Sanatorio Mautone a la espera de la evolución médica, dijo a Subrayado el director del Cedemcar, Carlos Curbelo. Destacó la importancia de los cursos de RCP para preparar al personal en la atención de situaciones de emergencia.
Seguí leyendo
Dos mayores y un adolescente están detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en Tala
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
CANELONES
"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS
Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
MADRUGADA DEL DOMINGO
"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
en plácido ellauri, montevideo
Dejá tu comentario