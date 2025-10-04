RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTÁ ESTABLE EN EL MAUTONE

Un hombre sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en piscina de San Carlos y fue reanimado por guardavidas

El hecho ocurrió en la noche del viernes en el Cedemcar. El director del centro deportivo Carlos Curbelo destacó la importancia de los cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP).

paro-cardiaco-piscina-cedemcar-san-carlos

Un hombre de 57 años sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en la piscina del centro deportivo Cedemcar de San Carlos. Personas que estaban a su alrededor identificaron la situación y alertaron al guardavidas que estaba de guardia en el lugar.

La víctima fue retirada del agua y de inmediato procedieron a realizarle tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre fue desfibrilado en dos oportunidades hasta que llegó un equipo de emergencia médica, que lo tuvo que desfibrilar dos veces más.

El paciente se encuentra estable en el Sanatorio Mautone a la espera de la evolución médica, dijo a Subrayado el director del Cedemcar, Carlos Curbelo. Destacó la importancia de los cursos de RCP para preparar al personal en la atención de situaciones de emergencia.

dos mayores y un adolescente estan detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en tala
Seguí leyendo

Dos mayores y un adolescente están detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en Tala
Temas de la nota

Lo más visto

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
en plácido ellauri, montevideo

Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves

Te puede interesar

Orsi sobre seguridad: Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican video
DIEZ HOMICIDIOS DESDE EL MARTES

Orsi sobre seguridad: "Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican"
Foto: Subrayado. Archivo. video
GALVANI E ITACUMBÚ

Encontraron un cuerpo calcinado en el interior de un furgón incendiado en Las Acacias
Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero ya cayeron y van a seguir cayendo video
TRAS DOS IMPUTACIONES

Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero "ya cayeron y van a seguir cayendo"

Dejá tu comentario