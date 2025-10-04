Un hombre sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en piscina de San Carlos y fue reanimado por guardavidas

Un hombre de 57 años sufrió un paro cardíaco mientras nadaba en la piscina del centro deportivo Cedemcar de San Carlos. Personas que estaban a su alrededor identificaron la situación y alertaron al guardavidas que estaba de guardia en el lugar.

La víctima fue retirada del agua y de inmediato procedieron a realizarle tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre fue desfibrilado en dos oportunidades hasta que llegó un equipo de emergencia médica, que lo tuvo que desfibrilar dos veces más.

El paciente se encuentra estable en el Sanatorio Mautone a la espera de la evolución médica, dijo a Subrayado el director del Cedemcar, Carlos Curbelo. Destacó la importancia de los cursos de RCP para preparar al personal en la atención de situaciones de emergencia.