SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida

El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 23 horas de este viernes en el cruce de las calles Pedro Loustane y Alejo Fernández Chávez en la ciudad de San Carlos, en Maldonado.

POLICIA-CIENTIFICA-MALDONADO-SAN-CARLOS

Una joven de 20 años murió y otra de 24 resultó lesionada tras el choque de la moto en la que se desplazaban con un auto.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 23 horas de este viernes en el cruce de las calles Pedro Loustane y Alejo Fernández Chávez en la ciudad de San Carlos, en Maldonado.

Cuando los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona III de Maldonado llegaron al lugar constataron que el conductor del auto, de 21 años, resultó ileso, mientras que las ocupantes de la moto requerían atención médica.

Equipos médicos de emergencia atendieron a las víctimas. A la joven de 20 años le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero no pudieron salvarle la vida y constataron su fallecimiento, mientras que la de 24 resultó con heridas en su pierna derecha y fue trasladada a un centro asistencial, informó la Jefatura de Maldonado.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena para tratar de determinar las circunstancias del siniestro. El caso es investigado por la Fiscalía de 1º turno de Maldonado.

