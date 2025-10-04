RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS DOS IMPUTACIONES

Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero "ya cayeron y van a seguir cayendo"

Consultado sobre la posible vinculación de Marset con el ataque, el ministro afirmó: "Por mi condición de fiscal, he aprendido que de las investigaciones que están en curso no se habla".



"Seguramente, como dijimos en un primer momento y sin tener demasiados elementos a la vista, van a caer, a la hora estaban cayendo, ya cayeron y van a seguir cayendo", afirmó con respecto a la participación de más implicados en el ataque.

Sobre la posible vinculación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el atentado a Ferrero, Negro se limitó a expresar: "Por mi condición de fiscal, he aprendido que de las investigaciones que están en curso no se habla, porque hay que cuidar la investigación. Luego que esté resuelta toda la operación, seguramente vamos a hablar de eso".

DELITOS

Negro también repasó las cifras de delitos y señaló un "muy leve crecimiento" en el abigeato. En cambio, destacó una reducción importante en delitos como rapiñas, hurtos y estafas. En el caso de los homicidios, se mantienen en una meseta.

El ministro sostuvo que las maniobras con inversiones de fondos ganaderos influyeron en el aumento del abigeato al recibir denuncias por parte de los damnificados por el faltante de animales, cuando había sido víctimas de estafas.


