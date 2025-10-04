Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero "ya cayeron y van a seguir cayendo"

El ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó este viernes que los responsables del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , "van a seguir cayendo".

En Durazno, Negro fue consultado sobre el caso e indicó que los dos hombres imputados "son los autores materiales del hecho" .

"Seguramente, como dijimos en un primer momento y sin tener demasiados elementos a la vista, van a caer, a la hora estaban cayendo, ya cayeron y van a seguir cayendo", afirmó con respecto a la participación de más implicados en el ataque.

Sobre la posible vinculación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el atentado a Ferrero, Negro se limitó a expresar: "Por mi condición de fiscal, he aprendido que de las investigaciones que están en curso no se habla, porque hay que cuidar la investigación. Luego que esté resuelta toda la operación, seguramente vamos a hablar de eso".

DELITOS

Negro también repasó las cifras de delitos y señaló un "muy leve crecimiento" en el abigeato. En cambio, destacó una reducción importante en delitos como rapiñas, hurtos y estafas. En el caso de los homicidios, se mantienen en una meseta.

El ministro sostuvo que las maniobras con inversiones de fondos ganaderos influyeron en el aumento del abigeato al recibir denuncias por parte de los damnificados por el faltante de animales, cuando había sido víctimas de estafas.