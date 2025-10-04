RECIBÍ EL NEWSLETTER
CRIMEN EN CANELONES

Dos mayores y un adolescente están detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en Tala

El cuerpo de la víctima fue encontrado con una herida punzante en el tórax en la intersección de las calles 18 de Julio y Treinta y Tres.

Policía-Tala-archivo.jpg

Dos mayores y un adolescente están detenidos en el marco de la investigación del homicidio de un hombre de 43 años ocurrido el viernes en la ciudad de Tala, en Canelones.

El cuerpo de la víctima fue encontrado con una herida punzante en el tórax adentro de una cuneta en la intersección de las calles 18 de Julio y Treinta y Tres.

La investigación policial identificó al hombre como la persona que había estado una hora antes en la seccional 10 por terminar en la banquina de la ruta 7 por conducir alcoholizado. La Policía le retuvo el vehículo, le sacó la libreta de conducir y lo condujo hasta la comisaría, de donde se retiró por sus propios medios.

En el caso, trabaja el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones en colaboración con la fiscal de Pando de 2º turno, Cecilia Saavedra. Los detenidos están a disposición de la Fiscalía, que este domingo resuelve sobre su imputación.

