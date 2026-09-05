Un incendio registrado en la mañana de este sábado afectó a tres viviendas construidas en un mismo terreno y provocó daños en una casa ubicada en las inmediaciones de Dinamarca y China, en el Cerro de Montevideo.
Un hombre sufrió quemaduras de primer y segundo grado en incendio que afectó a tres viviendas en el Cerro
El siniestro provocó daños en una casa ubicada en las inmediaciones de Dinamarca y China. Otras personas sufrieron malestares y descompensaciones que requirieron de atención médica.
Cuando el personal de Bomberos de Belvedere llegó al lugar, minutos antes de la 6, se encontró con fuego generalizado en las tres fincas y con riesgo de propagación a viviendas linderas. En efecto, la propagación de las llamas afectaron parte del patio de un vecino, un pequeño galpón y un dormitorio de su casa.
Los bomberos debieron evacuar preventivamente a varios vecinos por el riesgo de propagación del incendio. Finalmente, el siniestro, del que se investiga el origen, fue controlado extinguido.
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Un hombre resultó con quemaduras de primer y segundo grado, fue asistido en el lugar por personal médico y luego derivado a un centro de salud. Otras personas sufrieron malestares y descompensaciones que requirieron de atención médica.
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