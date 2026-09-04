RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES CONDENADOS

Incautaron pantuflas, camperas y championes en operativo por contrabando; la mercadería está valuada en $10 millones

Tres personas fueron condenadas en el marco de este operativo y cumplen penas que van de seis meses a tres años en régimen mixto y libertad a prueba.

Contrabando

Contrabando

Incautaron más de 10 millones de pesos en mercadería de contrabando y hay tres condenados.

La investigación comenzó el domingo, cuando intentaron pasar la frontera con Brasil en Río Branco con 81.500 dólares y 7.000 reales, “sin debida declaración”.

Las averiguaciones siguientes, mediante intervención de dispositivos electrónicos, llevaron a identificar que se dedicaban a la adquisición, traslado, almacenamiento y comercialización de mercadería.

Aduanas 
Seguí leyendo

Operativos en comercios de Rivera permitieron incautar contrabando valuado en más de $1.500.000

Así, se llegó a uno de los inmuebles identificados, y en un allanamiento se constató que el grupo delictivo había retirado la mercadería antes de que llegara la Policía al lugar.

“En su interior fueron encontradas varias estanterías vacías y se incautaron elementos que guardaban relación con la operativa que se investigaba”, señala la información difundida por Aduanas y añade: “El análisis inmediato permitió establecer que, durante la noche del 31 de agosto, varias personas habían concurrido al inmueble, embolsado una importante cantidad de mercadería y cargado posteriormente los bultos en un camión, retirándolos del lugar antes de la ejecución de la medida judicial”.

De todos modos, se continuó con los operativos vinculados al caso y se incautaron más de 1500 prendas de vestir en un local y en otro 2500 championes. También unas 100 camperas. La primera incautación fue por un valor de 1.508.186 pesos y la segunda fue valorada en 9.397.400 pesos.

La incautación total es de unas 4.000 unidades de mercadería por 10.905.586 pesos.

Los condenados por el caso son tres, por proceso abreviado. Una de las personas cumplirá dos años de cárcel bajo régimen mixto por contrabando y acto preparatorio para el tráfico de drogas. Otro, tres años de cárcel bajo régimen mixto por contrabando, delitos marcarios y fraude informático. El tercero a una pena de seis meses de libertad a prueba por delitos de receptación agravados y delitos marcarios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches
MINAS DE CORRALES

Operativos en comercios de Rivera permitieron incautar contrabando valuado en más de $1.500.000

Te puede interesar

Víctimas recibieron llamada minutos después: fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en caso Caranchos video
CANELONES

"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"
MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
TÉCNICOS TRABAJAN EN EL PREDIO

MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
Diego Forlán. Foto: AFP
RETORNOS Y NOVEDADES

La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

Dejá tu comentario