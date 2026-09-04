Incautaron pantuflas, camperas y championes en operativo por contrabando; la mercadería está valuada en $10 millones

Incautaron más de 10 millones de pesos en mercadería de contrabando y hay tres condenados.

La investigación comenzó el domingo, cuando intentaron pasar la frontera con Brasil en Río Branco con 81.500 dólares y 7.000 reales, “sin debida declaración”.

Las averiguaciones siguientes, mediante intervención de dispositivos electrónicos, llevaron a identificar que se dedicaban a la adquisición, traslado, almacenamiento y comercialización de mercadería.

Así, se llegó a uno de los inmuebles identificados, y en un allanamiento se constató que el grupo delictivo había retirado la mercadería antes de que llegara la Policía al lugar.

“En su interior fueron encontradas varias estanterías vacías y se incautaron elementos que guardaban relación con la operativa que se investigaba”, señala la información difundida por Aduanas y añade: “El análisis inmediato permitió establecer que, durante la noche del 31 de agosto, varias personas habían concurrido al inmueble, embolsado una importante cantidad de mercadería y cargado posteriormente los bultos en un camión, retirándolos del lugar antes de la ejecución de la medida judicial”.

De todos modos, se continuó con los operativos vinculados al caso y se incautaron más de 1500 prendas de vestir en un local y en otro 2500 championes. También unas 100 camperas. La primera incautación fue por un valor de 1.508.186 pesos y la segunda fue valorada en 9.397.400 pesos.

La incautación total es de unas 4.000 unidades de mercadería por 10.905.586 pesos.

Los condenados por el caso son tres, por proceso abreviado. Una de las personas cumplirá dos años de cárcel bajo régimen mixto por contrabando y acto preparatorio para el tráfico de drogas. Otro, tres años de cárcel bajo régimen mixto por contrabando, delitos marcarios y fraude informático. El tercero a una pena de seis meses de libertad a prueba por delitos de receptación agravados y delitos marcarios.