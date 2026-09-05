CAF ratificó apoyo a la represa de Casupá con crédito millonario

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ratificó esta semana el apoyo a la obra de Uruguay de una nueva represa en Casupá, con el crédito aprobado hace un año por USD 130 millones.

La información fue proporcionada a Subrayado por fuentes del organismo y del gobierno uruguayo, luego de la “actualización” de datos del “proceso del proyecto” en curso.

Eso se dio en medio de confusión generada en medios sobre dicho documento. Desde CAF, aclararon que todas las exigencias y salvaguardas ambientales son exactamente las mismas que figuran en toda la documentación de setiembre y octubre de 2025, que nada de eso cambió, y que es lo que corresponde siempre a un proyecto de tal magnitud.

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Los documentos de la concesión del crédito ya incluían las mismas nueve “salvaguardas activadas”: Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales; Utilización sostenible de recursos naturales renovables; Conservación de la diversidad biológica; Prevención y gestión de la contaminación; Patrimonio cultural; Reasentamiento de población; Condiciones de trabajo y capacitación; y Equidad de género.

Esta semana, el organismo (Corporación Andina de Fomento, CAF) publicó la actualización del documento de un año atrás, y en medios de comunicación se tomó como nuevas exigencias y riesgo a que no se diera el crédito. Autoridades del gobierno y de la CAF se comunicaron el viernes y ratificaron los términos del acuerdo, que no han variado.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo el viernes en sus redes sociales que “los aspectos ambientales y sociales de Casupá que se han difundido no son una novedad, sino que forman parte de la evaluación del proyecto desde hace años”. Aludió no solo al documento de hace un año sino a los documentos de cuando se inició el trámite en 2016.

En CAF indicaron que justamente hace dos semanas ese organismo liberó el primer desembolso del préstamo, por USD 4,3 millones, lo que demuestra que no hay cambios respecto a la disposición de respaldar la represa.