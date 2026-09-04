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PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual

Cuatro de las víctimas eran integrantes de una familia: un hombre de 32 años, su pareja de 28 y sus hijos de dos y nueve años. El imputado cumplirá 150 días de prisión preventiva.

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Imputaron por homicidio complejo a título de dolo eventual al conductor de 48 años que en marzo chocó un auto y causó un siniestro fatal en Florida. El resultado fue de cinco personas fallecidas.

El hombre deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 150 días, mientras continúa la investigación.

El caso

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En la noche del lunes 30 de marzo, una camioneta pick up que circulaba hacia el oeste por la ruta 56 con un único ocupante a la altura del kilómetro 19 embistió de atrás de forma violenta a un automóvil en el que viajaban cinco personas. En ese momento, murieron un hombre de 32 y su pareja de 28 años, y sus dos hijos, una niña de 9 y un niño de 10. El 25 de julio, y tras permanecer internado en CTI, por varios meses, murió el quinto ocupante de ese vehículo.

Este viernes 4 de setiembre se lleva a cabo la audiencia de formalización de la investigación.

El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, resultó ileso y el examen de alcoholemia dio cero. Tras el impacto, su vehículo continuó su desplazamiento fuera de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo con un recorrido de 300 metros.

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