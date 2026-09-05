Cinco detenidos por los 408 kilos de drogas arrojados desde una avioneta en Artigas fueron enviados a prisión

Cinco de los siete detenidos por los 408 kilos de drogas incautados en Artigas que habían sido arrojados desde una avioneta fueron imputados y enviados a prisión preventiva hasta el 3 de marzo de 2027. En tanto, los otros dos permanecen a disposición de la Justicia.

Tres hombres de 23, 28 y 36 años, sin antecedentes penales, fueron imputados como autores de un delito de asociación para delinquir y coautores de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado en la modalidad de importación.

Un hombre de 33 años, con antecedentes penales por lesiones personales, transporte y tenencia de estupefacientes, fue imputado por un delito de asociación para delinquir y un delito de organización de actividades de narcotráfico en calidad de autor.

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En tanto, a un joven de 19 años, sin antecedentes penales, se le imputó como autor de un delito de asociación para delinquir, como coautor de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado en la modalidad de importación y como autor de un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.

Las actuaciones judiciales continúan este sábado con respecto a los otros dos detenidos. Hay una persona vinculada a la operación que está requerida.

En el marco de la Operación Polux de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional, se incautaron 300 ladrillos de cocaína por 305 kilos, 100 de pasta base por 103 kilos que había sido arrojados desde aire por una avioneta en una zona rural cerca de la localidad de Baltasar Brum en Artigas.

La droga fue valorada en 14 millones de dólares en el mercado europeo y 3 millones de dólares en el mercado uruguayo. La droga sería de origen peruano y el avioneta tendría matrícula boliviana, según la hipótesis que maneja la Policía.

Además, se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación, equipos de comunicación, entre otros elementos.

La Operación Polux comenzó en febrero de este año a cargo de la DGRTID, en coordinación con la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno, con la identificación del grupo criminal que ingresaba importantes cantidades de droga por vía aérea al país y se identificó un área rural como posible escenario de la maniobra.

El jueves 3, tras detectar el desplazamiento de varios de los indagados a la zona de Baltasar Brum, la Policía montó un operativo y vio como la avioneta arrojaba la droga y en tierra varios hombres esperaban para recoger la droga. En ese momento, fueron interceptados tres vehículos y cuatro hombres fueron detenidos.

En simultáneo, en Salto, se realizaron 11 allanamientos y fueron detenidos otros miembros de la organización, entre ellos, el presunto líder, un hombre de 40 años con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico.

En la operación trabajaron las Jefaturas de Policía de Artigas y Salto, la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Fuerza Aérea Uruguaya.