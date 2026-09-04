RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS RESCISIÓN CON CARDAMA

Gobierno resolvió que negociación para compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció Lazo

Justificó la decisión diciendo que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que además "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", enfatizó.

lazo-opv

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se reunió este viernes con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para realizar una puesta a punto de las acciones del gobierno tras la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

"Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica", afirmó.

Lazo indicó que el gobierno uruguayo resolvió que sea una negociación "de Estado a Estado" y aseguró que hay varias ofertas. Justificó la decisión diciendo que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que además "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", enfatizó.

demanda internacional: cardama acusa mala fe del gobierno, y el ejecutivo responde pidiendo la devolucion de usd 33 millones
Seguí leyendo

Demanda internacional: Cardama acusa "mala fe" del gobierno, y el Ejecutivo responde pidiendo la devolución de USD 33 millones

"Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar", dijo.

La ministra cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores. "El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí", sostuvo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches
MINAS DE CORRALES

Operativos en comercios de Rivera permitieron incautar contrabando valuado en más de $1.500.000

Te puede interesar

Víctimas recibieron llamada minutos después: fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en caso Caranchos video
CANELONES

"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"
MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
TÉCNICOS TRABAJAN EN EL PREDIO

MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
Diego Forlán. Foto: AFP
RETORNOS Y NOVEDADES

La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

Dejá tu comentario