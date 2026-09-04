Gobierno resolvió que negociación para compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció Lazo

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se reunió este viernes con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para realizar una puesta a punto de las acciones del gobierno tras la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

"Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica", afirmó.

Lazo indicó que el gobierno uruguayo resolvió que sea una negociación "de Estado a Estado" y aseguró que hay varias ofertas. Justificó la decisión diciendo que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que además "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", enfatizó.

"Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar", dijo.

La ministra cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores. "El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí", sostuvo.