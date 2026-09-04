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TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro

El accidente de tránsito ocurrió este viernes de mañana en Agraciada y Capurro, entre un auto y una camioneta que transporta tres niños en sillas de ruedas. Los niños quedaron atrapados y fueron rescatados por bomberos.

Accidente en Agraciada y Capurro entre un auto y una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

Accidente en Agraciada y Capurro entre un auto y una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

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Un accidente de tránsito se registró este viernes a las 08:45 entre un auto y una camioneta que transportaba tres niños en sillas de ruedas. Ocurrió en Agraciada y Capurro.

Tras el choque, la camioneta volcó y personal de Bomberos debió rescatar de su interior a los niños, que no sufrieron lesiones de entidad de acuerdo a la información primaria obtenida por un equipo de Subrayado en el lugar.

De acuerdo a información primaria de la Jefatura de Policía de Montevideo enviada a Subrayado , y con base en lo que se observa en cámaras de seguridad y de tránsito del lugar, "un vehículo cruza el semáforo inhabilitado" y choca con una persona que iba en una bicicleta eléctrica. Luego el auto impacta con la camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y la misma vuelca.

El accidente frontal en ruta 3 de Flores. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.
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Tanto los niños, como el conductor de la camioneta y las dos mujeres que iban en el auto, no sufrieron lesiones ni heridas graves. Los niños eran trasladados hacia un centro educativo.

Trabajaron en el lugar policías, médicos, bomberos es inspectores de tránsito de la Intendencia. El auto es un Fiat Fastback (SUV), y la camioneta de traslados es una Mercedes-Benz Sprinter.

Según informó la Intendencia de Montevideo, hay corte total de Agraciada, desde Buschental hasta 19 de Abril. También corte total en avenida Capurro, desde Manuel Correa hasta Agraciada.

El tránsito se desvía por Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes, Lozano, Agraciada, ida y vuelta.

Noticia en desarrollo.

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