RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALTO

Un hombre se subió a una antena en Salto y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital

El hombre trepó hasta lo más alto de la antena, se colgó y se balanceó. Los bomberos y la policía lo convencieron de bajar y cuando estaba a unos seis metros del suelo se cayó.

Hombre-antena-Salto

Un hombre de aproximadamente 30 años se subió a lo más alto de la antena de la ex Radio Cultural, en el barrio La Humedad de Salto, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

Una vez arriba se colgó y comenzó a balancearse, lo que llamó la atención de todos los vecinos, que llamaron a la Policía y los bomberos. Ocurrió el lunes de tarde.

Una vez en el lugar, las autoridades intentaron convencerlo de que bajara, pero el hombre seguía en lo más alto de la antena, balanceándose y colgado de sus brazos.

hombre de 43 anos fue asesinado de varios disparos en el barrio tres ombues
Seguí leyendo

Hombre de 43 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Tres Ombúes

Finalmente el hombre accedió a bajar pero cuando estaba a unos seis metros de altura cayó al suelo, lo que le provocó lesiones de entidad.

De inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital de Salto, donde permanece internado, en observación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
MONTEVIDEO

Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
SALTO

Un hombre se subió a una antena en y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital

Te puede interesar

Tenemos que poner fin a la guerra de Gaza y negociar la paz, dijo Trump, y criticó a los países que reconocen al Estado palestino
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

"Tenemos que poner fin a la guerra de Gaza y negociar la paz", dijo Trump, y criticó a los países que reconocen al Estado palestino
Lula recordó a Mujica en su discurso ante la ONU, donde condenó los atentados de Hamás y el genocidio en Gaza
NUEVA YORK

Lula recordó a Mujica en su discurso ante la ONU, donde condenó "los atentados de Hamás" y "el genocidio en Gaza"
Orsi en la foto con el secretario general de Naciones Unidas António Guterres (izquierda).  video
PREVIO SALUDO CON ANTÓNIO GUTERRES

Orsi habla hoy ante la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza

Dejá tu comentario