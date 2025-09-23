Un hombre se subió a una antena en Salto y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital

Un hombre de aproximadamente 30 años se subió a lo más alto de la antena de la ex Radio Cultural, en el barrio La Humedad de Salto , informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

Una vez arriba se colgó y comenzó a balancearse, lo que llamó la atención de todos los vecinos, que llamaron a la Policía y los bomberos. Ocurrió el lunes de tarde.

Una vez en el lugar, las autoridades intentaron convencerlo de que bajara, pero el hombre seguía en lo más alto de la antena, balanceándose y colgado de sus brazos.

Finalmente el hombre accedió a bajar pero cuando estaba a unos seis metros de altura cayó al suelo, lo que le provocó lesiones de entidad.

De inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital de Salto, donde permanece internado, en observación.