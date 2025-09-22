Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI

Los vecinos de las inmediaciones de Inca y Amézaga, en el barrio Reus , vieron cómo el sábado a las nueve de la noche dos mujeres fueron baleadas y dicen que todo ocurre en una boca de venta de drogas que funciona hace pocos meses allí y que ha traído problemas de seguridad.

Las víctimas, de 27 y 38 años, le dijeron a la Policía que iban caminando por la calle Inca y que dos hombres encapuchados las comenzaron a seguir. Al cruzar hacia Amézaga le intentaron robar el celular a una de ellas.

Ambas corrieron y mientras lo hicieron fueron atacadas a balazos por los delincuentes . Testigos contaron a Subrayado que escucharon varios disparos.

Los momentos posteriores quedaron registrados en una cámara de videovigilancia, a cuyas imágenes accedió Subrayado.

Luego de disparar, los dos hombres, con vestimenta oscura y capuchas, escaparon corriendo. Siete minutos después, un taxi trasladó a las dos baleadas a un sanatorio y 10 minutos más tarde la Policía fue al lugar. Los efectivos corroboraron que no habían quedado indicios de la balacera porque, presuntamente, los hombres usaron un revólver y no quedaron casquillos de bala.

La mujer de 38 años recibió un disparo en un glúteo, está fuera de peligro y fue dada de alta. La de 27 fue trasladada a una mutualista, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el pecho, con orificio de entrada y salida de la bala. Está internada en CTI, pero estable.

Ahora el caso está en manos de investigadores de la Zona Operacional I, que buscan dar con los responsables de los disparos y establecer si existe alguna conexión con la boca de venta de drogas que hay en el lugar como indican los vecinos.