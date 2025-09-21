Un hombre murió en la madrugada de este sábado, tras permanecer internado por balazos que recibió el viernes en Tres Ombúes.
Hombre de 43 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Tres Ombúes
La víctima fue encontrada en la vía pública. Tenía ocho antecedentes. El caso es investigado.
Se trata de un hombre de 43 años con ocho antecedentes penales, el último de 2024. El crimen ocurrió en la zona de Agustín Muñoz y Gregorio Camino, jurisdicción de la Seccional 19ºc. La Policía concurrió al lugar sobre las 23:35 horas de ese día, tras denuncias por disparos.
En la vía pública estaba la víctima, con varias heridas de bala. Una emergencia médica constató la muerte pasadas las 00:00 horas del sábado.
Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
