Hombre de 43 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Tres Ombúes

Un hombre murió en la madrugada de este sábado, tras permanecer internado por balazos que recibió el viernes en Tres Ombúes .

Se trata de un hombre de 43 años con ocho antecedentes penales, el último de 2024. El crimen ocurrió en la zona de Agustín Muñoz y Gregorio Camino, jurisdicción de la Seccional 19ºc. La Policía concurrió al lugar sobre las 23:35 horas de ese día, tras denuncias por disparos.