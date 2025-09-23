Lula recordó a Mujica en su discurso ante la ONU, donde condenó "los atentados de Hamás" y "el genocidio en Gaza"

El presidente de Brasil Lula Da Silva recordó al expresidente Mujica y al papa Francisco durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde condenó “los atentados de Hamás” y “el genocidio en Gaza”.
Lula dijo que en los último años el mundo perdió a “dos líderes” como Mujica y el papa Francisco, y destacó que “ambos representaban como ningún otro lo valores humanistas”.
“Si siguieran entre nosotros probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer ante los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio”, dijo Lula.
Juicio a Bolsonaro "no fue una caza de brujas", responde Lula a Trump
Minutos antes se había referido a la situación en Gaza y la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamás.
“Los atentados de Hamás son indefendibles pero nada justifica el actual genocidio en Gaza”, dijo Lula, y agregó: “En Gaza, bajo toneladas de escombros, se encuentran sepultados decenas de miles de mujeres y niños inocentes”.
“Esta masacre no hubiera ocurrido sin la complicidad de quienes lo permitieron”, apuntó Lula, y tras mencionar el reciente reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países claves en el contexto internacional, como Francia, Reino Unido y Canadá,
“El hambre en Gaza se usa como arma de guerra”, agregó, y expresó “reconocimiento a los judíos que dentro y fuera de Israel cuestionan esto”.
