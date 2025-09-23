Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó

Un delincuente de 34 años llegó en moto a las once de la noche de este lunes a una estación de servicio ubicada en Batlle y Ordóñez esquina Burgues, Aires Puros . Fue a rapiñar, llevando consigo un revólver plateado y cubriendo su rostro con un casco negro.

Se dirigió a uno de los pisteros y, amenazándolo, le exigió una riñonera en la que tenía el dinero de la recaudación. El trabajador resultó ser un policía retirado, de 58 años, quien esperó que el rapiñero se alejara unos metros para identificarse como policía y dispararle, según consta en el parte policial al que accedió Subrayado.

El delincuente, que tiene cuatro antecedentes penales –el último de 2018, por rapiña–, recibió dos disparos en la pierna derecha. Uno de los proyectiles le quedó alojado.

Eso permitió que el policía retirado y sus compañeros de trabajo pudieran reducir y arrestar al agresor, hasta la llegada de la Policía. En la escena quedó tirado el revólver y la moto.

El arma utilizada por el trabajador fue una pistola Steyr de calibre 9 milímetros, que contaba con la guía correspondiente.

El rapiñero fue llevado al Hospital Pasteur y quedará a disposición de la Fiscalía en las próximas horas. En la estación de servicio ninguna de las víctimas del intento de rapiña resultó herida.