Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza

El presidente Yamandú Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas) en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza , las críticas al gobierno de Israel y el reconocimiento del Estado palestino que anunciaron varios países clave del concierto global, como Francia, Reino Unido y Canadá, que se enfrentan así al respaldo de Estados Unidos a la posición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Orsi adelantó que hará referencia a esta situación, en un llamado desde Uruguay a la paz y a la convivencia pacífica de los dos estados.

El presidente se estrena así en las Asambleas de Naciones Unidas, siendo la primera de su período de gobierno.

Antes del inicio del debate de este martes, Orsi recibirá el saludo del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres.

Está previsto que Orsi hable ante la Asamblea a la hora 13:45 de Uruguay. Su intervención será transmitida en vivo por la señal oficial de la ONU.

Más tarde, sobre la hora 18, Orsi tendrá una reunió bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn.