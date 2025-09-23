RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREVIO SALUDO CON ANTÓNIO GUTERRES

Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza

El presidente Orsi se estrena este martes en la Asamblea General de la ONU, marcada por la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países clave.

Presidente Orsi.

Presidente Orsi.

El presidente Yamandú Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU(Naciones Unidas) en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza, las críticas al gobierno de Israel y el reconocimiento del Estado palestino que anunciaron varios países clave del concierto global, como Francia, Reino Unido y Canadá, que se enfrentan así al respaldo de Estados Unidos a la posición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Orsi adelantó que hará referencia a esta situación, en un llamado desde Uruguay a la paz y a la convivencia pacífica de los dos estados.

El presidente se estrena así en las Asambleas de Naciones Unidas, siendo la primera de su período de gobierno.

orsi viaja a estados unidos para la asamblea de naciones unidas y por homenaje a mujica
Seguí leyendo

Orsi viaja a Estados Unidos para la asamblea de Naciones Unidas y por homenaje a Mujica

Antes del inicio del debate de este martes, Orsi recibirá el saludo del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres.

Está previsto que Orsi hable ante la Asamblea a la hora 13:45 de Uruguay. Su intervención será transmitida en vivo por la señal oficial de la ONU.

Más tarde, sobre la hora 18, Orsi tendrá una reunió bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
accidente de tránsito

Una ambulancia que se dirigía a una emergencia chocó y volcó en Pocitos; hubo cuatro heridos
enfermedades raras

La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos

Te puede interesar

Presidente Orsi.
PREVIO SALUDO CON ANTÓNIO GUTERRES

Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario