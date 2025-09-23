RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes. Un móvil policial que circulaba por la zona vio el auto volcado y llamó a los bomberos, quienes sacaron el cuerpo del joven.

camino-maldonado-noche-lluvia-accidente-policial-escena

Un joven de 23 años murió en la madrugada de este martes tras chocar el auto que conducía contra un muro, en Aparicio Saravia y Homero, en la zona de Piedras Blancas y Jardines del Hipódromo.

Un móvil policial que patrullaba la zona vio el auto volcado y llamó a los bomberos al constatar que adentro del vehículo estaba el cuerpo de un hombre.

Los bomberos lograron sacar el cuerpo y el médico de una emergencia móvil constató el fallecimiento de A.M, de 23 años.

policia de soriano busca a una joven de 21 anos y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Seguí leyendo

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16

De acuerdo a las cámaras de vigilancia de la zona se pudo confirmar que el conductor perdió el dominio del auto, chocó contra un muro y volcó, señala el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
MONTEVIDEO

Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
SALTO

Un hombre se subió a una antena en y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital

Te puede interesar

Tenemos que poner fin a la guerra de Gaza y negociar la paz, dijo Trump, y criticó a los países que reconocen al Estado palestino
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

"Tenemos que poner fin a la guerra de Gaza y negociar la paz", dijo Trump, y criticó a los países que reconocen al Estado palestino
Lula recordó a Mujica en su discurso ante la ONU, donde condenó los atentados de Hamás y el genocidio en Gaza
NUEVA YORK

Lula recordó a Mujica en su discurso ante la ONU, donde condenó "los atentados de Hamás" y "el genocidio en Gaza"
Orsi en la foto con el secretario general de Naciones Unidas António Guterres (izquierda).  video
PREVIO SALUDO CON ANTÓNIO GUTERRES

Orsi habla hoy ante la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza

Dejá tu comentario