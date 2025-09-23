Un joven de 23 años murió en la madrugada de este martes tras chocar el auto que conducía contra un muro, en Aparicio Saravia y Homero, en la zona de Piedras Blancas y Jardines del Hipódromo.
Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero
El accidente ocurrió en la madrugada de este martes. Un móvil policial que circulaba por la zona vio el auto volcado y llamó a los bomberos, quienes sacaron el cuerpo del joven.
Un móvil policial que patrullaba la zona vio el auto volcado y llamó a los bomberos al constatar que adentro del vehículo estaba el cuerpo de un hombre.
Los bomberos lograron sacar el cuerpo y el médico de una emergencia móvil constató el fallecimiento de A.M, de 23 años.
De acuerdo a las cámaras de vigilancia de la zona se pudo confirmar que el conductor perdió el dominio del auto, chocó contra un muro y volcó, señala el informe policial primario al que accedió Subrayado.
