Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero

Un joven de 23 años murió en la madrugada de este martes tras chocar el auto que conducía contra un muro, en Aparicio Saravia y Homero, en la zona de Piedras Blancas y Jardines del Hipódromo.

Un móvil policial que patrullaba la zona vio el auto volcado y llamó a los bomberos al constatar que adentro del vehículo estaba el cuerpo de un hombre.

Los bomberos lograron sacar el cuerpo y el médico de una emergencia móvil constató el fallecimiento de A.M, de 23 años.

De acuerdo a las cámaras de vigilancia de la zona se pudo confirmar que el conductor perdió el dominio del auto, chocó contra un muro y volcó, señala el informe policial primario al que accedió Subrayado.

