EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de cuatro años en Solymar, tenía denuncia por violencia doméstica

El hombre amenazó a la madre de la niña con un cuchillo y se llevó a la pequeña por la fuerza, en Solymar. Tras la denuncia, la Policía de Canelones lo ubicó y lo detuvo. La niña fue recuperada.

La Policía de Canelones montó un operativo este sábado de tarde para ubicar a un hombre que se había llevado por la fuerza a su hija de cuatro años, sacándosela a la madre mediante amenazas con un cuchillo.

Según supo Subrayado, con base a información policial primaria, la mujer había presentado una denuncia contra el hombre la semana pasada, lo que derivó en la aplicación de medidas de restricción y no acercamiento.

Este sábado la mujer denunció que el hombre se había llevado por la fuerza a su hija. La denuncia la presentó ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Solymar.

Con la información que tenía la Policía por las intervenciones previas en este caso, los efectivos fueron a la casa de su madre, donde vive, y luego salieron en busca del auto del hombre.

Finalmente fue interceptado en la ruta 102 y Belloni, donde se pidió apoyo a la Policía de Montevideo.

En el auto hallaron a la niña en buen estado de salud. También allí estaban los dos cuchillos con los que el hombre amenazó a la madre de la pequeña.

La niña fue trasladada a la comisaría, donde se reencontró con su madre. El hombre fue detenido y declara este domingo ante la Fiscalía de la Costa.

Sociedad

MALDONADO

ROCHA

testimonios

INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

DE REGRESO EN MONTEVIDEO

TAMBIÉN HABLÓ DE JAVIER MILEI

DÍA HISTÓRICO

