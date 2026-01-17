Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de cuatro años en Solymar, tenía denuncia por violencia doméstica

La Policía de Canelones montó un operativo este sábado de tarde para ubicar a un hombre que se había llevado por la fuerza a su hija de cuatro años, sacándosela a la madre mediante amenazas con un cuchillo.

Según supo Subrayado, con base a información policial primaria, la mujer había presentado una denuncia contra el hombre la semana pasada, lo que derivó en la aplicación de medidas de restricción y no acercamiento.

Este sábado la mujer denunció que el hombre se había llevado por la fuerza a su hija. La denuncia la presentó ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Solymar .

Con la información que tenía la Policía por las intervenciones previas en este caso, los efectivos fueron a la casa de su madre, donde vive, y luego salieron en busca del auto del hombre.

Finalmente fue interceptado en la ruta 102 y Belloni, donde se pidió apoyo a la Policía de Montevideo.

En el auto hallaron a la niña en buen estado de salud. También allí estaban los dos cuchillos con los que el hombre amenazó a la madre de la pequeña.

La niña fue trasladada a la comisaría, donde se reencontró con su madre. El hombre fue detenido y declara este domingo ante la Fiscalía de la Costa.