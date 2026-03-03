"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con empresa BASF que reducirá personal.

Representantes de la empresa de servicios BASF se reunieron este martes con la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Marcela Barrios, para explicar los motivos de su decisión de reducir el personal contratado en Uruguay , y trasladar parte de su operativa a la India.

“La empresa informo los motivos que llevan a tomar la decisión global, que se da en un marco de una reestructura, de un cambio en los modelos de negocios de la empresa a nivel central, y eso hace que entre otros movimientos decidan trasladar parte de la operativa que tienen en Uruguay a India”, dijo Barrios en rueda de prensa este martes.

“Nos manifestaron su voluntad y decisión de quedarse en Uruguay. Se van a quedar operando con algunos tipos de servicios, con personal más calificado, y hay otros servicios más automatizados o más sustituibles que son los que van a ser mudados a la operativa de India”, agregó la jerarca.

Consultada sobre cuántas personas serán despedidas de esta empresa, Barrios respondió: “No entramos en esos detalles porque están empezando a procesar esa decisión. Ellos aseguraron que van a cumplir con todas sus obligaciones laborales. Los trabajadores que vayan a egresar van a cobrar lo que les corresponde”.

“Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron, pero además esto, cuando se dan los preavisos ordenados hay una diferencia sustantiva incluso para las personas involucradas”, apuntó la directora de Trabajo.