Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja

El intendente Mario Bergara presenta este martes el documento "Prioridades ciudadanas: limpieza, veredas, calles, saneamiento y revitalización de Ciudad Vieja", ante la Junta Departamental de Montevideo. La inversión total, que requiere mayorías especiales, es por unos 300 millones de dólares.

"Son las preocupaciones que en las encuestas y en las recorridas, que todos hemos hecho a lo largo y ancho del departamento, están en el centro de manera prioritaria", sostuvo Bergara.

Bergara presenta el documento ya segura que se abre al diálogo con ediles, alcaldes y ciudadanos y que las propuestas requerirán financiamientos extrapresupuestales.

"No son proyectos acabados, son propuestas para intercambiar, porque esto tiene que ser un logro para la ciudadanía. El poder llevar adelante más inversión. Se reclama que Montevideo tiene que tener más inversión, pues acá está el instrumento. Hay un conjunto de inversiones que están en el presupuesto que ustedes tienen a consideración, y lo que estamos planteando aquí, que va a requerir financiamientos extrapresupuestales, es una forma de potenciar esos recursos y de poder avanzar con más rapidez en la resolución de temas que son sensibles para la población", dijo.

El intendente destacó que el nivel de endeudamiento de la Intendencia de Montevideo, en comparación con otras, "es bajo" y que la propuesta que llevó a la Junta Departamental "no modifica ese panorama".

"Son proyectos que potencian los recursos que ya están en el Presupuesto, que los complementan", añadió.

"Venimos a esta Junta no solo porque todos sabemos que estos son financiamientos que atraviesan el periodo de gobierno y requerimos el apoyo de esta junta con mayorías especiales. No es solo por eso. Es porque estamos convencidos que todos queremos avanzar en estas cosas que planteamos en la campaña electoral. Estamos convencidos de que entre todos podemos mejorar estas propuestas, y la ciudadanía lo va a estar mirando, valorando", dijo Bergara, y propuso un plazo de tres semanas para abrir al diálogo este plan.

Plan para la limpieza

"La inversión total propuesta ronda el entorno de los 60 millones de dólares, para implementar en un plazo de 36 meses", detalló Bergara. "En flota estaría previsto que se adquieran 49 camiones recolectores y 25 camiones eléctricos, que van a permitir una gestión más eficiente en todos los municipios del departamento", agregó.

También indicó que se prevé comprar 254.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 intraprediales y 1.000 para la vía pública. Además, 120.000 composteras para hogares y complejos, 300 nuevas papeleras para espacios públicos, además de equipamiento para barrido de playas.

Por otra parte, de concretarse el plan, se instalarán seis nuevos econcentros para que haya uno en cada municipio.

El objetivo es "contribuir a transformar la limpieza y la gestión de residuos de Montevideo. Mediante inversiones estratégicas distribuidas en los ocho municipios del departamento", sostuvo Bergara.

La prioridad estará en la limpieza del espacio público, valorización de residuos, inclusión sociolaboral de clasificadores y fortalecimiento de fiscalización y monitoreo.

"Recolectar de manera más eficiente los residuos es algo que está en el centro de nuestra tarea hoy desde la Intendencia, y promover cultural y operativamente la valorización por la vía de la clasificación, del reciclaje, del compostaje, nos compromete", añadió el intendente.

Para la valorización de residuos se prevé recolección diferenciada, ecopuntos, ecocentros y compostaje.

En cuanto a los residuos mezclados, habrá renovación de flota, más amplia y diferente, y se buscará más eficiencia en limpieza de ferias, playas, calles.

También se mencionó que habrá "garantía de continuidad y seguridad en la disposición final del relleno sanitario de Felipe Cardoso" y habrá "reducción de presión ambiental", con la relocalización de la base operativa de Buceo.

La distribución de los 60 millones de dólares son 46.07% para el sistema integral de limpieza pública, 34,07% en valorización de residuos, 16.59% para disposición final, 1,60% para inclusión social de clasificadores y clasificadoras 1,67% para centro operativo y fiscalización.

Plan de saneamiento urbano, etapa VII

Otro de los puntos presentado por Bergara fue el de saneamiento. El intendente aclaró que la de Montevideo es "la única intendencia intendencia del país que es responsable del saneamiento en el departamento".

"Ya ha habido seis planes, que se corresponden con respectivos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, en materia de saneamiento urbano, y estamos proponiendo, por supuesto, en la medida que avanzamos hacia la finalización del plan de saneamiento urbano VI, la conformación del VII, porque nos queda poca población por brindarle el servicio de saneamiento y no nos podemos dormir en los laureles", señaló.

Tiene como objetivos aumentar la infraestructura de saneamiento y drenaje, mitigar inundaciones donde ya hay servicios, rehabilitar infraestructura y mejorar calidad de agua. "Estaríamos cubriendo en la zona urbana alrededor de 96,2% de la población", dijo Bergara.

Los ejes van por cobertura de saneamiento y drenaje para zonas de Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur. Riego hídrico, con drenaje para la cuenta del arroyo del Buceo y la cañada Iyuí en Casavalle. También operación y gestión de activos y gestión de la calidad ambiental con la calidad del agua.

También incluyen tareas en el emisario de Punta Carretas, para rehabilitar el vertedor por unos 10 millones de dólares.

En todo el plan de saneamiento VII pensado para un plazo de 36 meses, se prevé una inversión de 102,4 millones de dólares, de los cuales 18 millones de dólares serían de fondos propios. Lo demás, dependería del Banco Interamericano de Desarrollo.

Plan para las veredas

El objetivo en este sentido es mejorar el espacio peatonal, cumpliendo criterios de accesibilidad, seguridad y equidad territorial. "El objetivo central es que Montevideo sea una ciudad más caminable, más accesible, más resiliente, democratizando los beneficios de la vía urbana", dijo el intendente.

"Hay 7.200 kilómetros de vereda por reconstruir o hacer", agregó y detalló los programas que tienen que ver con construcción de veredas en asentamientos, reparación en avenidas y derivaciones y en barrios.

La inversión es de 65 millones de dólares, el plazo de 48 meses. Se prevé que la intervención sea en un área de 1.700.000 metros cuadrados, la cuarta parte de las veredas de Montevideo.

"Es ambicioso, pero la ciudadanía considera que es imprescindible", dijo. En algunos casos, se desarrollará el plan pensando en que el vecino retorne el pago por la obra, "con plazos y bonificaciones", y se considerará aparte las zonas donde "vecinas y vecinos no van a estar en condiciones de recomponer esos montos". Ese dinero irá para un fondo con el que se seguirá trabajando en veredas.

Plan para revitalización de calles

"El objetivo es focalizar la recuperación de la red vial con un criterio de eficiencia económica y social", dijo Bergara, aclarando que se buscará que haya seguridad en la movilidad, con trabajos sobre pavimento y carpeta asfáltica.

Las cifras previstas en este punto son de 50 millones de dólares en la inversión, con complementos al presupuesto. Todo para "35 obras de reconstrucción parcial y total, en una extensión de 55 kilómetros lineales, unos 340 mil metros cuadrados. 20 será sobre estado regular del pavimento y 15 por mal estado".

Plan para revitalizar la Ciudad Vieja

"Nuestra propuesta de revitalización de la Ciudad Vieja se da en el marco de un plan dentro del cual ya se han hecho mejoras y obras, pero entendemos que es imprescindible dar un salto cualitativo, que haga del casco histórico un espacio mucho más disfrutable", subrayó el intendente Bergara.

La inversión sería del orden de los 40,7 millones de dólares, y el objetivo estaría centralizado en "realizar y promover inversiones que revitalicen y potencien la dimensión residencial, la dimensión de espacio público, la dimensión cultural y la patrimonial".

Los ejes están planteados entorno al fortalecimiento institucional, para generar un ámbito que tenga propuesta, participación e iniciativa de todos los interesados en la revitalización de la Ciudad Vieja.

El segundo eje es para proyectos culturales, con mejora de los espacios ya existentes. También un eje para infraestructura y espacios públicos, y el cuarto limpieza y mantenimiento.

"Así como hace 30 años vivían 36.000 personas en Ciudad Vieja, hoy viven 13.000. El objetivo de la revitalización tiene que venir acompañado de los incentivos para que la gente, sobre todo gente joven, sienta que puede vivir y disfrutar la Ciudad Vieja.

