La Policía de Canelones montó un operativo este sábado de tarde para ubicar a un hombre que se había llevado por la fuerza a su hija de 4 años, sacándosela a la madre mediante amenazas con un cuchillo.
Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
El hombre amenazó a la madre de la niña con un cuchillo y se llevó a la pequeña por la fuerza, en Solymar. Tras la denuncia, la Policía de Canelones lo ubicó y lo detuvo. La niña fue recuperada.
Según supo Subrayado, con base a información policial primaria, la mujer había presentado una denuncia contra el hombre la semana pasada, lo que derivó en la aplicación de medidas de restricción y no acercamiento.
Este sábado la mujer denunció que el hombre se había llevado por la fuerza a su hija. La denuncia la presentó ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Solymar.
Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego
Con la información que tenía la Policía por las intervenciones previas en este caso, los efectivos fueron a la casa de su madre, donde vive, y luego salieron en busca del auto del hombre.
Finalmente fue interceptado en la ruta 102 y Belloni, donde se pidió apoyo a la Policía de Montevideo.
En el auto hallaron a la niña en buen estado de salud. También allí estaban los dos cuchillos con los que el hombre amenazó a la madre de la pequeña.
La niña fue trasladada a la comisaría, donde se reencontró con su madre. El hombre fue detenido y declara este domingo ante la Fiscalía de la Costa.
Dejá tu comentario