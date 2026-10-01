Un hombre se atrincheró en una casa y amenazó con herir a su hija bebé: fue detenido tras cuatro horas de negociación

Un joven de 22 años se atrincheró en una casa y amenazó con herir a su hija de 1 año y medio.

Sobre las 00:10 de este jueves, llegó la Policía a la casa ubicada en camino Máximo Santos y La Costanera, en el barrio 40 Semanas, ante la denuncia de un caso de violencia doméstica.

Una vez allí, constataron que el hombre de 22 años se había quitado la tobillera electrónica y estaba dentro de la casa, sosteniendo a la bebé y amenazando con herirla con un arma blanca que tenía en manos, para luego suicidarse.

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La Policía desplegó un operativo alrededor de la casa, con negociadores y apoyo de varias divisiones. El hombre se entregó sobre las 4:00 de la madrugada y fue detenido. No hubo lesionados.

La bebé fue asistida y el caso quedó en investigación a cargo de Fiscalía.