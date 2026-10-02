Apoyo a la democracia baja en Uruguay y 65% no se siente representado por diputados y senadores, según encuesta

El Latinobarómetro cumple 30 años de monitoreo de la democracia en 18 países de la región. De la información generada por medio de encuestas, surge que en Uruguay se produce una disminución del apoyo a la democracia, que pasó de 70% en 2024 a 64% entre 2025 y 2026. es decir cayó seis puntos.

Es más, el 45% de los encuestados en Uruguay dijo que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas.

En Paraguay la cifra es la más alta con el 71%. Mientras que en Argentina se reporta el guarismo más bajo, solo el 28% no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas.

Otro aspecto que destaca es que la mayoría de los encuestados en Latinoamérica no se siente representado por el Parlamento, más concretamente el 76%. El país que más se siente representado por el Parlamento es El Salvador con el 35%. En el caso de Uruguay, el 65% no se siente representado por diputados y senadores.

Dentro de las instituciones, lo partidos políticos son los que menos confianza inspiran en Uruguay con el 23%, seguido de las redes sociales con el 24%, los sindicatos con el 30% y el presidente con el 35%.

Las instituciones que tienen más confianza son la Policía con el 60%, las Fuerzas Armadas con el 57%, la Corte Electoral con el 52% y la iglesia con el 42% .

Con respecto al Estado, el 75% no confía que el dinero que paga por impuestos sea bien gastado. En relación a la seguridad, el 50% opina que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico y al 59% le preocupa ser víctima de algún delito.