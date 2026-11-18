Un hombre de 32 años con antecedentes penales por hurto, rapiña y tráfico interno de armas de fuego generó momentos de tensión en Punta del Este, Maldonado.

De acuerdo a la información del hecho a la que accedió Subrayado , el hombre salió corriendo con un arma de fuego en la mano desde el edificio donde vivía en Lenzina y Yaro por Arazatí hasta avenida Chiverta, donde amenazó al trabajador de otro edificio.

El hombre volvió corriendo hasta la torre donde alquilaba un apartamento, mientras era perseguido por la Policía, que había sido alertada por los vecinos que lo vieron salir armado. Efectivos de varias unidades policiales trataron de persuadirlo a que entregara el arma.

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El individuo, identificado como Agustín Feola Gómez, ingresó nuevamente al edificio en el que vivía y dentro del hall se quitó la vida frente a los policías.

Una vecina del edificio contó que cuando salía en su vehículo se vio enfrentada al hombre armado, que le pidió que parara, pero ella aceleró y se fue. "Todavía no salgo de mi asombro", aseguró.