El hombre que entró a robar a una casa de familia ubicada sobre una panadería en el barrio Sur, y que fuera detenido hace dos días, fue imputado de varios delitos y condenado a dos años y dos meses de cárcel.
Dos años y dos meses de prisión para el hombre que entró a una casa de familia para robar y disparó varias veces
El hombre fue imputado por tentativa de rapiña agravada, lesiones personales, porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y violación de domicilio agravada. La pena: dos años y dos meses de prisión.
La Justicia lo halló responsable de un delito de rapiña agravado en grado de tentativa, un delito de violación de domicilio agravado, un delito de lesiones personales, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, más un delito de porte y tenencia de armas con signos de identificación suprimidos.
El delincuente había entrado por los techos a la casa de familia y cuando se encontró con uno de los jóvenes que vive allí efectuó dos disparos y huyó.
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