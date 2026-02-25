RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARCELONA Y RÍO DE JANEIRO

Un hombre resultó baleado luego de que su casa fuera atacada a tiros en el Cerro de Montevideo

Los investigadores analizan cámaras de la zona de Barcelona y Río de Janeiro y testigos para aclarar cómo ocurrieron los hechos y dar con los tiradores.

La Policía llegó sobre las 11 de la noche a la intersección de Barcelona y Río de Janeiro, en el Cerro de Montevideo, porque vecinos alertaron al 911 que había disparos.

Al llegar, una casa había sido atacada a tiros, pero las personas no quisieron aportar datos a los investigadores de la zona Operacional IV, que se quedaron en el lugar buscando indicios.

Mientras realizaban esas tareas, se aproximó un auto con tres ocupantes que dispararon al aire. Los policías se identificaron como tal y los delincuentes escaparon en el vehículo.

A su vez, llegó un hombre de 35 años a la seccional 24 pidiendo ayuda porque estaba herido de bala. Según el registro de las cámaras, este hombre llegó desde la casa que había sido atacada a tiros. Fue trasladado al Hospital del Cerro donde se le diagnosticó traumatismo facial con posible herida de arma de fuego.

Los investigadores analizan cámaras de la zona y testigos para aclarar cómo ocurrieron los hechos y dar con los tiradores.

