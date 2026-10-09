Un hombre quedó atrapado y sosteniéndose de una rama tras la rápida crecida del río Santa Lucía; fue rescatado

Un hombre fue rescatado por bomberos y policías tras quedar atrapado por la rápida crecida del río Santa Lucía, en el departamento de Florida.

El jefe de Policía, Víctor Alonzo, dijo que recibieron un llamado al 911 que daba cuenta de una persona que se sostenía de una rama pidiendo auxilio.

En primera instancia solicitaron un bote para poder llegar hasta él. Un vecino los ayudó y pudieron acceder hasta donde estaba, con la colaboración de personal de Bomberos.

Una ambulancia de ASSE atendió al hombre en tierra firme y no constató, en primera instancia, lesiones. Posteriormente, fue trasladado al hospital local para una evaluación.

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