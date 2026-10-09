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En pinamar, canelones

Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado

El agresor bajó del vehículo con un machete e hirió a padre e hijo, de 19 y 52 años. Fue imputado con arresto domiciliario.

Foto: Subrayado, archivo. Ruta Interbalnearia, Canelones.

Foto: Subrayado, archivo. Ruta Interbalnearia, Canelones.

La Justicia imputó con arresto domiciliario a un hombre de 62 años que, el 17 de julio, hirió con un machete a padre e hijo, de 19 y 52 años, tras una discusión en el tránsito. La medida es por 120 días mientras la Fiscalía sigue la investigación en su contra, y a la espera de la sentencia definitiva.

El caso ocurrió en la ruta Interbalnearia a la altura de la calle Nogueira, en Pinamar, Canelones.

Las víctimas dijeron que circulaban en un auto cuando el agresor, que iba a en una camioneta, les impidió el paso durante varios kilómetros. Ambos vehículos se detuvieron y sus ocupantes descendieron.

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Relataron que el conductor de la camioneta, un hombre de 52 años con antecedentes por hurtos y asociación por delinquir, los agredió con un machete. El joven resultó con cortes en una mano y golpe en la cara, mientras que su padre recibió una herida del arma blanca en el abdomen.

El arma fue incautada por la Policía y fueron analizadas imágenes de cámaras de seguridad que captaron lo sucedido.

En las últimas horas, el hombre fue imputado por lesiones personales agravadas por el uso de arma, agravado. Deberá cumplir 120 días de arresto domiciliario mientras la Fiscalía sigue la investigación, a fin de llegar a una sentencia definitiva.

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