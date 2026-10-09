Gobierno presenta proyecto de ley para que ciudadanos legales extranjeros sean también ciudadanos nacionales de Uruguay

El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para que los ciudadanos legales de Uruguay (nacidos en el exterior) tengan también la nacionalidad uruguaya, igualando las condiciones con las personas nacidas en el país, que tienen la nacionalidad natural.

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz explicó en conferencia de prensa el alcance de este proyecto de ley, y aseguró que para el mismo fueron consultados dos reconocidos constitucionalistas: Rúben Correa Freitas y Martín Risso.

El proyecto de ley interpretativo busca que sean nacionales de Uruguay tanto los ciudadanos naturales (nacidos en el país) como los legales (extranjeros) que si bien obtienen la carta de ciudadanía, no así la nacionalidad uruguaya.

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“Esto soluciona un problema real que tienen un conjunto de compatriotas que tienen la ciudadanía legal y no la nacionalidad”, dijo Díaz.

Consultado acerca de si esta ley afectaría la emisión de pasaportes uruguayos, y si eso podría traer problemas como los ocurridos cuando se quitó de estos documentos el lugar de nacimiento, Díaz aseguró que el proyecto no hacer referencia a los pasaportes.

“La ley no habla de pasaportes, interpreta la constitución y establece que son ciudadanos uruguayos los naturales y los legales”, dijo Díaz. “Dirá que ambos son nacionales uruguayos”, agregó.

Acerca de la posición que espera tengan los partidos de la oposición sobre este proyecto de ley, Díaz aseguró que intenta solucionar “un problema que no tiene color político”. “Es un tema de estricta justicia. Estoy convencido que todos los partidos quieren encontrar una solución a este problema”, concluyó.