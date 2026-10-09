Un policía y otras tres personas a prisión preventiva por explotación sexual de menores y trata de personas

Tres hombres y una mujer fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 180 días por explotación sexual de menores. Entre ellos, hay un policía.

Los cuatro fueron imputados por presunta trata de personas, divulgación de imágenes o grabaciones de contenido íntimo y retribución a menores de edad para la ejecución de actos sexuales, asociación para delinquir, entre otros delitos.

La investigación comenzó a partir de denuncias del INAU por salidas no autorizadas de adolescentes de sus hogares, desde el 18 de mayo. Así, la Policía detectó una posible red de trata con al menos dos víctimas, de 13 y 17 años.

El análisis del celular de una de las víctimas permitió determinar que uno de los involucrados había ofrecido publicar fotos de una de las menores en una página de escorts y cobrar un porcentaje a cambio. También le había indicado que podía utilizar la casa de un conocido para tomarse fotos y hacer actividades de explotación sexual.

La investigación incluyó tareas de inteligencia y vigilancia. Con esos elementos, la Policía pidió órdenes de detención e hizo allanamientos en los barrios Belvedere y Maracaná (Montevideo) y en San Gregorio de Polanco (Tacuarembó).

Durante los procedimientos fueron detenidas las cuatro personas, entre ellas el funcionario policial, y se incautaron celulares, munición calibre 9 milímetros, una balanza de precisión, computadoras y una cuadernola con anotaciones, entre otros objetos.