FLORIDA Y MALDONADO

Un hombre que vivía en la calle y tenía problemas de salud fue encontrado muerto en Barrio Sur

Un vecino que conocía a la víctima dijo que hacía días que estaba siendo atendido en el Hospital Maciel por retención de líquidos.

policia-patrullero-durazno

Información a la que accedió Subrayado indica que los efectivos entrevistaron a un vecino de la zona, quien manifestó que más temprano le había dejado comida a al hombre y que había quedado de pasarlo a buscar, a pedido del mismo, para ir a la iglesia.

Además, comentó que hacía varios años que el hombre vivía ahí y que estaba padeciendo retención de líquidos desde hacía varios días, por lo que estaba tomando medicación y se estaba tratando en el Hospital Maciel.

Los policías encontraron una caja de "fischermide", diurético, junto al cuerpo del hombre y una pipa casera para consumo de sustancias psicotrópicas.

Una emergencia del SUAT constató el fallecimiento y el cuerpo fue trasladado para la autopsia y reconocimiento.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

